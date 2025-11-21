Donna trovata morta vicino fiume Vara, nessun segno di violenza

Non ci sono segni di violenza o ferite da difesa sul corpo della donna di 53 anni trovata morta mercoledì in una zona di macchia verde lungo le sponde del fiume Vara, presso San Pietro Vara, nel territorio comunale di Varese Ligure, alla Spezia.

Attesa per i risultati tossicologici

È quanto emerso dall'autopsia disposta dalla pm Eugenia Menichetti che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Sono attesi i risultati degli esami tossicologici e istologici. L'esame non ha ancora chiarito se la donna abbia avuto un malore. Intanto i carabinieri stanno sentendo parenti, amici ed eventuali testimoni.

Secondo quanto ricostruito, la cinquantenne era andata a cena a casa di amici il 17 sera. Era tornata a casa, aveva lasciato il telefonino sul tavolo e poi era uscita di nuovo. Da quella sera si sono perse le sue tracce fino al ritrovamento del cadavere. L'ipotesi più accreditata è che possa trattarsi di un gesto volontario ma non si esclude anche un incidente.