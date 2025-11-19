Cronaca

Cadavere di una donna trovato sulle sponde del Vara, indagini in corso

Si tratterebbe di una donna di mezza età, di cui si erano perse le tracce da ieri sera
27 secondi di lettura
di F. Ser

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato questa mattina sulle sponde del fiume Vara, nei pressi del borgo di San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure.

Il cadavere è stato scoperto all'alba: sul posto il medico legale che ha constatato il decesso della donna, di età compresa tra i 50 e 60 anni. 

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per capire cosa sia successo: secondo le prime informazioni, la donna si sarebbe allontanata da casa ieri sera, prima che il figlio desse l'allarme. La salma è stata recuperata dai Vigili del fuoco.

