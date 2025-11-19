Cadavere di una donna trovato sulle sponde del Vara, indagini in corso

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato questa mattina sulle sponde del fiume Vara, nei pressi del borgo di San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure.

Il cadavere è stato scoperto all'alba: sul posto il medico legale che ha constatato il decesso della donna, di età compresa tra i 50 e 60 anni.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per capire cosa sia successo: secondo le prime informazioni, la donna si sarebbe allontanata da casa ieri sera, prima che il figlio desse l'allarme. La salma è stata recuperata dai Vigili del fuoco.