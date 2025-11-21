Traffico di droga, a Ventimiglia polizia ferma camion con 230kg di cocaina

Un carico di 230 chilogrammi di cocaina è stato sequestrato dalla polizia di frontiera al valico autostradale di Ventimiglia. Il camionista, un cittadino slovacco, è stato arrestato. La droga era nascosta nella motrice di un tir che trasportava generi alimentari destinati all'Italia.

Tutto ha avuto origine da un'attività di controllo sull'immigrazione e i reati frontalieri in generale. Il camionista slovacco, intercettato alla guida dell'autoarticolato proveniente dalla Francia, alla vista delle pattuglie oltre la barriera autostradale ha attirato l'attenzione della polizia che gli ha intimato l'alt.

Invitato a scendere dal mezzo e a esibire la documentazione del veicolo e del carico, l'uomo ha iniziato a mostrare nervosismo così i poliziotti hano deciso di approfondire i controlli. I poliziotti hanno ispezionato la motrice per verificare l'eventuale presenza di stranieri, ma anziché migranti hanno trovato 200 panetti di cocaina con impressa l'immagine di un canguro per un peso complessivo di circa 230 chili, contenuti in sette borsoni sportivi e alcune buste di tela, collocati sul lettino superiore della cabina e in alcuni vani della stessa. Il tir e la droga sono stati sequestrati.