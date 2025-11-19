Cronaca

Oltre 20 dosi di cocaina in casa, denunciato spacciatore 19enne

La polizia di Savona ha sequestra la droga e 400 euro frutto dello spaccio
di F. Ser

Trovato in possesso di oltre 20 dosi di cocaina, destinate allo spaccio.

Per questo motivo un giovane di 19 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Savona con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'intervento degli agenti era scattato per verificare alcune segnalazioni arrivate dalla cittadinanza: il giovane è stato fermato e trovato in possesso di alcune dosi di cocaina.

Altra droga nella casa del 19enne

Una volta perquisita anche la sua abitazione, i poliziotti hanno trovato altre dosi di cocaina per un totale di 24. La droga è stata sequestrata, insieme al materiale utile al confezionamento e circa 400 euro in contanti.

Il giovane, che aveva fatto ingresso in Italia alcuni mesi fa dall’Albania, è stato quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria.

