Autopsia su Davide Rastelli e frana sotto accusa per la morte del 19enne in moto

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Davide Rastelli, il 19enne trovato senza vita all’alba di sabato 2 novembre in via del Castellino, la strada che collega Sant’Anna a San Quirico d’Assereto, sulle alture di Rapallo. Il ragazzo, in sella alla sua moto, era quasi arrivato a destinazione quando, per cause ancora tutte da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra e battendo con violenza la testa
Un impatto che non gli ha lasciato scampo
I soccorritori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo indagare sull’incidente. L’autopsia, disposta dal pubblico ministero, sarà eseguita nei prossimi e avrà il compito di stabilire con precisione l’ora del decesso e la causa esatta della morte, oltre a verificare eventuali lesioni compatibili con l’urto violento. Ma gli accertamenti non si fermeranno al tavolo autoptico. Gli investigatori della polizia stradale di Chiavari, a cui sono state affidate le indagini, stanno ricostruendo metro per metro il tratto di strada teatro della tragedia. La carreggiata, infatti, era resa particolarmente insidiosa dalla pioggia caduta copiosamente nella notte e da un piccolo smottamento che aveva riversato detriti e fango sull’asfalto. Sarà quindi decisivo capire se proprio quello smottamento abbia avuto un ruolo determinante nella caduta fatale.
Le ipotesi al vaglio
Tre le ipotesi al vaglio: Davide potrebbe essere stato travolto dai detriti in movimento proprio mentre transitava; oppure, complice il buio e la scarsa illuminazione, non ha visto in tempo l’ostacolo e non è riuscito a evitarlo; non si esclude, infine, che l’impatto dello scooter con il terreno instabile abbia innescato o aggravato il distacco di materiale dal versante. Gli agenti stanno analizzando le condizioni del manto stradale e raccogliendo eventuali testimonianze di residenti che potrebbero aver udito rumori o notato anomalie nella notte.
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Salis contro le primarie, sconfessata l'elezione di Schlein a segretaria Pd
E se la Salis va a Roma, che vada, il Pd ora ha Terrile in pista