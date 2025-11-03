Autopsia su Davide Rastelli e frana sotto accusa per la morte del 19enne in moto

, la strada che collega Sant’Anna a San Quirico d’Assereto, sulle alture di Rapallo. Il ragazzo, in sella alla sua moto, era quasi arrivato a destinazione quando, per cause ancora tutte da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra e battendo con violenza la testa

I soccorritori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo indagare sull’incidente. L’autopsia, disposta dal pubblico ministero, sarà eseguita nei prossimi e avrà il compito di stabilire con precisione l’ora del decesso e la causa esatta della morte, oltre a verificare eventuali lesioni compatibili con l’urto violento.

Ma gli accertamenti non si fermeranno al tavolo autoptico. Gli investigatori della p olizia stradale di Chiavari , a cui sono state affidate le indagini, stanno ricostruendo metro per metro il tratto di strada teatro della tragedia. La carreggiata, infatti, era resa particolarmente insidiosa dalla pioggia caduta copiosamente nella notte e da un piccolo smottamento che aveva riversato detriti e fango sull’asfalto.