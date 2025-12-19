Nove consiglieri firmano sfiducia, cade l'amministrazione a Bordighera

Con la firma della sfiducia, stamani, davanti al notaio, da parte di nove consiglieri di maggioranza e opposizione, è formalmente caduta l'amministrazione comunale di Bordighera retta dal sindaco Vittorio Ingenito della lista civica di centrodestra 'Bordighera Vince'. Un colpo di scena che avviene a poche ore da un Consiglio comunale previsto per le 19:30, che avrebbe dovuto essere chiarificatore di una lunga crisi politica.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso

L'atto notarile è stato inviato alla prefettura di Imperia e in mattinata sarà depositato presso l'ufficio del segretario comunale. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il caso del gazebo di Forza Italia che secondo Ingenito sarebbe stato fatto installare dalle maestranze comunali, lo scorso 25 ottobre, su ordine dell'allora assessore Marzia Baldassarre. In seguito a quell'episodio, anche se a scoppio ritardato, Ingenito ha avuto una dura reazione e in una conferenza stampa ha sferrato pesanti accuse, come quella del peculato, nei confronti di Baldassarre, alla quale ha revocato le deleghe.

Già nei mesi scorsi c'era stato un fallito "golpe"

Ieri la notizia delle dimissioni di Ingenito che sarebbero divenute irrevocabili dopo venti giorni senza l'appoggio dei partiti di centrodestra che avevano favorito la sua candidatura. Già nei mesi scorsi c'era stato un fallito "golpe" nei confronti di Ingenito ma all'epoca mancava una firma per far cadere l'amministrazione e determinare lo scioglimento del Consiglio comunale. "Prendo atto della scelta dei consiglieri del Consiglio comunale di Bordighera e rimando ogni valutazione in merito al momento in cui saranno rese note le motivazioni". Lo ha scritto, in una nota, Ingenito.