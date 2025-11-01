Cronaca

Rapallo, 19enne cade dallo scooter e muore forse a causa di una frana

Trovato morto per strada da un passante in via del Castellino
di Eva Perasso
Via del Castellino chiusa al trafficoVia del Castellino chiusa al traffico

Cade dal suo scooter e muore, forse a causa di una frana lungo la via. E' accaduto nella notte a Rapallo: un ragazzo di diciannove anni è stato ritrovato da un passante lungo via del Castellino, arteria che porta verso le alture di San Quirico. La via è stata chiusa al traffico per i rilievi e per la messa in sicurezza del terreno franato.

Ritrovato a terra da un passante

La chiamata al numero unico di emergenza è arrivata subito dopo le 5, ma non è nota l'ora del decesso. Il ragazzo ormai senza vita era riverso accanto al suo scooter. L'area è stata interessata da uno smottamento: per questo sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco di Rapallo, oltre alla Croce Bianca di Rapallo e all'automedica Tango 2. All'arrivo dei soccorsi i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto è accorsa anche la sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci, oltre a Polizia e Carabinieri. 

