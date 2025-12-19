Spray al peperoncino e pugni per rapinare un passante, arrestato un 18enne

Aveva spruzzato lo spray al peperoncino negli occhi di un uomo a cui voleva rubare le collanine d'oro, poi lo aveva preso a calci e pugni. Per questo è stato arrestato un giovane italiano, di 18 anni, accusato della tentata rapina avvenuta ai danni di un uomo che passeggiava in vico delle Monachette, nel centro storico di Genova.

La tentata rapina era avvenuta a ottobre

La polizia di stato di Genova ha dato esecuzione all'Ordinanza di Custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Genova su richiesta della Procura di Genova, a carico del 18enne. Gli operatori della Squadra Mobile, al termine di un’accurata attività investigativa, hanno individuato il giovane che, lo scorso ottobre, aveva prima attinto la vittima con lo spray tentando di farlo cadere a terra. Non riuscendo a strappargli le collanine d'oro, il giovane lo ha quindi preso a pugni e calci e gli ha portato via lo zaino.

Il giovane è stato portato al carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.