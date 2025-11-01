Rapallo, 19enne cade dallo scooter e muore forse a causa di una frana

× Il tuo browser è obsoleto.

Il luogo dell'incidente a Rapallo: la moto a terra e lo smottamento

Cade dal suo scooter e muore, forse a causa di una frana lungo la via. E' accaduto nella notte a Rapallo: un ragazzo di diciannove anni, Davide Rastelli, che abitava nella zona, è stato ritrovato da un passante lungo via del Castellino, arteria che porta verso le alture di San Quirico. La via è stata chiusa al traffico per i rilievi e per la messa in sicurezza del terreno franato.

Ritrovato a terra da un passante

La chiamata al numero unico di emergenza è arrivata subito dopo le 5, ma non è nota l'ora del decesso. Davide, ormai senza vita era riverso accanto al suo scooter. L'area è stata interessata da uno smottamento: per questo sul posto sono accorsi i i Vigili del Fuoco di Rapallo, oltre alla Croce Bianca di Rapallo e all'automedica Tango 2. All'arrivo dei soccorsi i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto è accorsa anche la sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci, oltre a Polizia e Carabinieri.

