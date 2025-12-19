Cronaca

Dramma in autostrada, operaio precipita da un viadotto dell'A10: è grave

Presente anche la polizia stradale che sta lavorando per ricostruire l'accaduto
di Au. B.

Dramma in autostrada dove questa un operaio 64enne è caduto da un viadotto dell'A10, nel tratto tra Arenzano e Genova Prà. L'uomo è precipitato per più di otto metri.

I soccorsi 

Il grave incidente è avvenuto poco prima delle quattro del mattino: sul posto il 118 e i vigili del fuoco, che lo hanno raggiunto con l'autoscala e consegnato alle cure dei sanitari. Il 64enne è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso, in gravi condizioni.

Presente anche la polizia stradale che sta lavorando per ricostruire l'accaduto.

(Notizia in aggiornamento)

