Auto prende fuoco con un uomo all'interno. Gravi ustioni, all'ospedale in elicottero

Immagine d'archivio

Ha riportato ustioni su buona parte del corpo un uomo di 36 anni che era all'interno della sua auto quando ha preso fuoco. L'incendio è divampato intorno all'una e trenta di notte in via Argine Sinistro e nel giro di pochi secondi le fiamme hanno avvolto il veicolo: dalle prime informazioni il 36enne sarebbe riuscito a uscire dal mezzo da solo. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

I soccorsi

Stabilizzato sul posto, l'uomo è stato trasportato con l'elicottero al Centro Grandi Ustionati del Villa Scassi di Genova. Sarebbe in gravi condizioni, con ustioni su gran parte del corpo. I vigili del fuoco, intervenuti insieme ai sanitari, hanno lavorato per più di mezz'ora per spegnere il rogo.