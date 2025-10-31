Ventinove anni, in vacanza in Italia. Chi è il sub scomparso alla Haven

Un subacqueo vicino al relitto della Haven

Ha ventinove anni il giovane subacqueo scomparso durante un'immersione organizzata al relitto della Haven, al centro delle ricerche della guardia costiera, in mare per le ricerche insieme a vigili del fuoco e carabinieri. Marc Florian Heib, tedesco, era in Italia insieme a un amico con cui era solito immergersi, sport che praticava da quando aveva otto anni e per cui aveva appositamente scelto il Comune di Arenzano.

I due avevano scelto Arenzano come destinazione per le vacanze proprio per la Haven

Ad attirare i due ragazzi è stato proprio il relitto della petroliera, esplosa l'11 aprile 1991, ad oggi protagonista del peggior disastro ambientale del Mediterraneo. L'incidente, che provocò 5 morti, è avvenuto a poca distanza dalla costa e il relitto della nave affondò completamente tre giorni dopo, a circa 80 metri di profondità, diventando uno dei luoghi di immersione più famosi di tutto il paese. Non si tratta però di un'operazione semplice: l'acqua risulta parecchio torbida e interessata da forti correnti.

Il giovane dopo essere risalito è tornato in profondità facendo perdere le proprie tracce

I due non erano però spaventati, in quanto esperti subacquei con la passione per l'avventura. Mercoledì, sono partiti insieme ad altre dieci persone per una giornata in profondità: durante l'immersione però, il 29enne ha accusato un problema e dopo essere velocemente risalito è tornano sotto, facendo perdere le sue tracce. Le ricerche continuano anche oggi. Sul posto, come ieri e il giorno prima, la guardia costiera con diverse motovedette e i vigili del fuoco con il nucleo subacqueo. Nel pomeriggio, se le condizioni meteo lo consentiranno, verrà utilizzato il sottomarino a comando remoto (Rov) per le ricerche in profondità.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook