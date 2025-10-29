Sub disperso in mare al largo di Arenzano, ricerche in corso

Continuano da questa mattina le ricerche per un subacqueo disperso nei pressi del relitto della motocisterna Haven, al largo di Arenzano.

Sul posto la Guardia Costiera, il nucleo subacquei e i vigili del fuoco

In zona sono al lavoro tre motovedette della Guardia Costiera, con a bordo il personale del 5° Nucleo operatori subacquei con base a Genova, mentre si alternano gli elicotteri della Guardia Costiera, proveniente dalla base aerea di Sarzana-Luni e del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Genova.

A rendere ancora più difficili le operazioni il maltempo

Le condizioni del tempo, in peggioramento, rendono più difficoltose le operazioni, che proseguono. Dalle prime informazioni acquisite il subacqueo disperso stava partecipando a un’immersione organizzata.

