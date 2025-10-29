Cronaca

Sub disperso in mare al largo di Arenzano, ricerche in corso

Del subacqueo, che partecipava a una immersione organizzata, si sono perse le tracce dell'uomo nei pressi del relitto della motocisterna Haven
di Redazione

Continuano da questa mattina le ricerche per un subacqueo disperso nei pressi del relitto della motocisterna Haven, al largo di Arenzano.

Sul posto la Guardia Costiera, il nucleo subacquei e i vigili del fuoco 

In zona sono al lavoro tre motovedette della Guardia Costiera, con a bordo il personale del 5° Nucleo operatori subacquei con base a Genova, mentre si alternano gli elicotteri della Guardia Costiera, proveniente dalla base aerea di Sarzana-Luni e del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Genova.

A rendere ancora più difficili le operazioni il maltempo 

Le condizioni del tempo, in peggioramento, rendono più difficoltose le operazioni, che proseguono. Dalle prime informazioni acquisite il subacqueo disperso stava partecipando a un’immersione organizzata.

