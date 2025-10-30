Sub disperso ad Arenzano, proseguono le ricerche: elicottero in volo

Proseguono le ricerche del subacqueo disperso da ieri, mercoledì 29 ottobre, al largo di Arenzano, nei pressi del relitto della motocisterna Haven.

Questa mattina le operazioni sono riprese con l'uscita in mare di diverse motovedette della Guardia Costiera di Genova e Savona, supportate da una pattuglia di terra dell’Ufficio Locale Marittimo di Arenzano e dal team di sommozzatori dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri

Condizioni meteo instabili, gli elicotteri non decollano

Il maltempo e la scarsa visibilità non hanno permesso il decollo degli elicotteri della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco né l'utilizzo del sottomarino a comando remoto (Rov) per le ricerche in profondità. La Capitaneria di Porto tuttavia conferma che nelle prossime ore le ricerche verranno intensificate con l’ingresso di un elicottero proveniente dalla base di Sarzana. Le ricerche proseguiranno per tutta la giornata sino al tramonto.

Subacqueo disperso da mercoledi'

L'allarme era scattato nella giornata di mercoledì 29 ottobre dopo che si erano perse le tracce del subacqueo: da quanto emerso, l'uomo stava partecipando a un'immersione nei pressi del relitto della nave cisterna Haven, naufragata nel 1991. Ieri, le prime ricerche non avevano dato esito positivo.

In relazione ad un leggero miglioramento delle condizioni meteo locali, nelle prossime ore le ricerche verranno ulteriormente intensificate con l’ingresso di un elicottero della Guardia Costiera proveniente dalla base elicotteri di Sarzana.

