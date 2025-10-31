Cronaca

Incidente sul lavoro: vento fa cadere una scala e colpisce un operaio

di a.d.
I soccorsi in porto L'operaio è stato trasferito al San Martino
Incidente sul lavoro questa mattina in porto a Genova a Porte Eritrea. Un operaio è rimasto ferito a seguito di un incidente causato da una violenta raffica di vento. L'uomo, impegnato in operazioni di manutenzione su un terminal container, è stato colpito da una scala portatile che, sbalzata dalle forti folate, gli è piombata addosso provocandogli ferite multiple ma non ritenute gravi

I soccorsi

Il lavoratore è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Martino in codice giallo accompagnato dall'automedica Golf4.
 
