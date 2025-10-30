Litiga con i passeggeri e minaccia l'autista: paura sull'autobus a Genova

Prima ha distrutto la pulsantiera per prenotare la fermata, poi ha litigato con i passeggeri che gli chiedevano di smetterla e ha finito per minacciare di morte l'autista. Così un uomo, poi fuggito appena si sono aperte le porte alla fermata, ha creato il panico su un autobus della linea 18 a San Fruttuoso, all'altezza del mercato di Terralba. Erano le 8:30 del mattino.

La denuncia: "Autisti minacciati, al lavoro tra ritardi e gli insulti dei passeggeri"

"La situazione è insostenibile, non ci sono i bus necessari per effettuare il servizio, così come il personale" denuncia Roberto Piccardo, segretario di Ugl Fna. "Tutto ciò si ripercuote sulla cittadinanza e anche sui lavoratori. Ogni giorno vengono cambiati i turni di lavoro e in giornata come queste i colleghi sono sotto la pioggia ad aspettare il cambio mezzo, per poi lavorare tra i ritardi di cui non sono colpevoli e gli insulti dei passeggeri".

"Serve un piano serio sulla sicurezza, oggi diventa ancora più urgente viste le dinamiche sopra citate" continua Piccardo. "Per queste motivazioni e altre sciopereremo il 10 novembre. Uno sciopero fatto non per chiedere aumenti, ma solo sicurezza e dignità dei lavoratori".

