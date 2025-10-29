Autobus frena all'improvviso: due passeggere ferite sul 43

Ha frenato all'improvviso per evitare un'auto che gli aveva tagliato la strada. Per questo due passeggere di un autobus della linea 43 sono state soccorse dal 118 e trasportate al pronto soccorso. È successo questa mattina alla Foce, in corso Buenos Aires, all'incrocio con piazza Savonarola, intorno alle 8:30.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due ambulanze della squadra emergenza 828 e 823. Le donne, entrambe di circa 50 anni, sono state trasportate al San Martino e al Galliera.

La dinamica

Dalle prime informazioni la necessità di una improvvisa frenata sarebbe stata causata dopo che l'autobus si è dovuto allargare per superare un camion che stava scaricando merce varia. Durante la manovra, un'auto gli avrebbe tagliato la strada, costringendo il mezzo a inchiodare. Presente la polizia locale per i rilievi del caso.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook