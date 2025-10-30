Cronaca

Dramma a Imperia, precipita dal quinto piano e muore: indagini in corso

Le indagini dovranno fare chiarezza e decretare se si sia trattato di un suicidio o di qualcos'altro
36 secondi di lettura
di Au. B.

Dramma a Imperia dove questa mattina un uomo è morto dopo essere precipitato dal quinto piano del suo appartamento di via Martiri della Libertà, a Porto Maurizio.

Inutili i soccorsi 

Sul posto sono immediatamente intervenuti i militi della Croce Bianca di Imperia e il personale del 118. Purtroppo per l'uomo non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi: è deceduto sul posto.

Indagini in corso 

Presente anche la polizia, a cui ora spetta la ricostruzione del drammatico incidente. Le indagini dovranno fare chiarezza e decretare se si sia trattato di un suicidio o di qualcos'altro. 

