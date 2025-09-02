Cronaca

Torna alla homepage

Operaio cade dal tetto e muore, forse non era allacciato ai dispositivi di sicurezza

Sul caso indagano i carabinieri coordinati dal magistrato di Imperia, che ha iscritto nel registro degli indagati il titolare della ditta per la quale Bona lavorava con l'accusa di omicidio colposo da infortunio sul lavoro
53 secondi di lettura
di Au. B.
La strada per arrivare all'abitazione dove è avvenuta la tragedia

Potrebbe essere morto per una fatale leggerezza, ovvero per il mancato allaccio dell'imbracatura ai dispositivi di sicurezza Massimiliano Bona, 55 anni, l'operaio che il 29 agosto è precipitato dal tetto del municipio di Castel Vittorio, nell'entroterra di Ventimiglia, all'inizio dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico.

Tragedia a Castel Vittorio, operaio muore dopo essere caduto dal tetto del Comune - Leggi qui 

Sul caso indagano i carabinieri coordinati dal magistrato di Imperia, che ha iscritto nel registro degli indagati il titolare della ditta per la quale Bona lavorava con l'accusa di omicidio colposo da infortunio sul lavoro.

L'operaio è precipitato da quattro metri circa 

Secondo quanto finora accertato, Bona si trovava sul tetto probabilmente per un sopralluogo finalizzato all'inizio dei lavori, quando è scivolato precipitando da un'altezza di circa quattro metri all'interno di una intercapedine larga una quarantina di centimetri. Subito dopo sono stati allertati i soccorsi, ma per lui non c'è stato nulla da fare. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 29 Agosto 2025

Tragedia a Castel Vittorio, operaio muore dopo essere caduto dal tetto del Comune

Tragedia sul lavoro a Castel Vittorio nell'imperiese. Un operaio di 55 anni è morto in seguito alla caduta dal tetto del Comune. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 in corso Bonaventura. Si chiamava Massimiliano Bona ed era originario di Sanremo. Sul posto l'intervento del personale sanitario che