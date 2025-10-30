Pioggia, cantieri e incidenti. Coda in autostrada, a Genova traffico in Sopraelevata

L'auto coinvolta nell'incidente sul carroattrezzi

Un mix che a Genova e sulle sue autostrade si rivela sempre micidiale: pioggia, cantieri e incidenti. È quello con cui i genovesi devono fare i conti questa mattina, con lunghe code sulle arterie principali della città.

Tamponamento in A10, cinque chilometri di coda e traffico bloccato

Poco prima delle otto due auto si sono tamponate sulla A10, tra Genova Pra' e Pegli, sulla carreggiata che viaggia verso Genova. Al momento si registrano cinque chilometri di coda tra Pra' e Pegli, altri tre chilometri al bivio tra la A26 e la A10 in direzione Voltri.

Sul posto il 118: un uomo di circa 50 anni è stato soccorso e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

A Genova traffico intenso sulla Sopraelevata

Lunghe code anche sulla Sopraelevata di Genova dove il grande afflusso di macchine dell'ora di punta sta creando non pochi problemi. Auto e moto sono incolonnate all'entrata della Aldo Moro, sulla rampa che arriva da Genova Ovest e viaggia verso Levante.

(Notizia in aggiornamento)

