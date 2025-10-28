Doppio incidente sulla Sopraelevata e bisarca incastrata, mattinata di traffico a Genova

Due incidenti sulla carreggiata che porta verso ponente e una bisarca incastrata sulla rampa che scende in via delle Casaccie. È il bilancio di una mattinata di traffico a Genova che ha portato a non pochi problemi alla viabilità cittadina. Il tamponamento, che ha coinvolto un'auto e due scooter, è avvenuto poco prima delle nove sulla rampa che dalla rotonda di piazzale Kennedy porta alla carreggiata sopraelevata di ponente.

Due incidenti nel giro di mezz'ora nello stesso punto

Le ambulanze 3-276 e 3-280 della Croce Bianca Genovese sono intervenute in codice rosso, unitamente all'automedica Golf 1, in Sopraelevata direzione ponente, all'altezza piazza Cavour, per un incidente stradale. Per cause da chiarire, un uomo di 67 anni alla guida del proprio scooter si è scontrato con un'auto che lo precedeva ed è stato proiettato per alcuni metri sull'asfalto. Nell'urto è stata coinvolta anche una Vespa guidata da un 71enne, il quale non è riuscito a evitare i due veicoli, rovinando a terra anch'esso, riportando traumi a schiena e arti inferiori e urtando la testa.

Sono stati entrambi spinalizzati e condotti in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Martino. Il conducente dell'auto non ha avuto necessità di cure.

Subito dopo un nuovo incidente nello stesso punto

Sul posto la polizia locale per i rilievi: la Sopraelevata è rimasta chiusa nel tratto per circa mezz'ora, con traffico naturalmente congestionato in tutta la zona. Alle 10:20, l'ambulanza 3-276 è nuovamente intervenuta, stavolta in codice giallo, nel medesimo tratto (prima dell'uscita delle Casaccie) per un ulteriore incidente: anche in questo caso, uno scooterista di 58 anni ha tamponato l'autovettura che lo precedeva.

Ha riportato un trauma al setto nasale ed escoriazioni a una gamba ed è stato ospedalizzato in codice giallo presso l'ospedale Galliera.

Anche in questo caso, illeso l'automobilista e anche in questo caso circolazione interrotta per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia Locale; ripristinata solo intorno alle 11.

Una bisarca si è incastrata in via delle Casaccie

Contemporaneamente, una bisarca che trasporta due tir si è incastrata nella rampa d'uscita di via delle Casaccie. Un errore dell'autista che, uscito dal casello di Genova Ovest, ha imboccato la Sopraelevata invece che continuare verso il porto di Genova. Arrivato all'uscita verso il centro, ha imboccato la piccola rampa rimanendo incastrato.

