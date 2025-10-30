Mobile prende fuoco, fumo invade un appartamento a Molassana

Un denso fumo nero ha invaso una palazzina in via Lusignani, a Molassana, dopo che uno dei mobili di un appartamento ha preso fuoco. Sembrerebbe, a causa di una candela lasciata bruciare che ha scatenato un principio d'incendio.

I soccorsi

La telefonata al 112 è arrivata intorno alle tre di questa notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova, fortunatamente l'inquilino appena visto e sentito l'odore di fumo è uscito dall'appartamento, incolume. I pompieri sono riusciti a spegnere velocemente le fiamme evitando che l'incendio si propagasse in altre stanze della casa.

