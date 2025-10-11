Cronaca

Lascia una sigaretta accesa, va fuoco l'appartamento: incendio in corso Magenta

42 secondi di lettura
di a.d.
Vigili del fuoco e ambulanza in corso MagentaL'intervento a Castelletto

Intorno a mezzogiorno la Croce Bianca Genovese, con l'ambulanza 3-277 del Distaccamento Carignano, è intervenuta in codice giallo in Corso Magenta al civico 5 per un principio d'incendio in un'abitazione.

Le cause del rogo

Un cestino contenente principalmente della carta, probabilmente a causa di una sigaretta non del tutto spenta, ha preso fuoco all'interno di un appartamento, il cui occupante non si è avveduto subito della combustione.

Il fumo ha invaso la tromba delle scale e parte delle abitazioni collocate al primo piano; fortunatamente nessuno ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie.

Sul posto naturalmente presenti i vigili del fuoco con due squadre, insieme al carro autoprotettori per la riserva d'aria, che hanno domano le fiamme con l'uso di estintori.

