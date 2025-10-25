Scontro tra autobus e macchina a Begato, sette feriti di cui due gravi

Tremendo incidente questo pomeriggio a Begato, dove verso le 16 un autobus e un'automobile si sono scontrati frontalmente in via Felice Maritano.

Il bilancio è di sette persone rimaste ferite: quattro passeggeri dell'autobus e tre a bordo della macchina. Di questi ultimi, due sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, poichè risultano essere quelli in condizioni più gravi.

Quattro persone sono state trasferite in codice giallo all’Ospedale Galliera, mentre un ulteriore ferito, anch’egli in codice giallo, è stato portato al San Martino.

Viabilità a lungo interdetta

Sul posto sono intervenute più unità di emergenza e diverse ambulanze per prestare assistenza ai feriti. La circolazione è rimasta a lungo sospesa per consentire i rilievi e le operazioni di ripristino della viabilità.