Blitz al Leonardo da Vinci, tra gli assalitori anche un maggiorenne

C'è anche un maggiorenne, 18 anni appena compiuti, tra le persone identificate dalla Digos che hanno partecipato al blitz di sabato notte al liceo Leonardo Da Vinci dove era in corso l'occupazione da parte degli studenti.

Gli investigatori hanno mandato l'informativa alla Procura e il procuratore capo Nicola Piacente ha aperto un fascicolo per danneggiamento aggravato. Resta da valutare ancora la matrice politica del gesto: una idea più chiara potrà arrivare solo dopo altri accertamenti. Intanto gli investigatori sono al lavoro per finire l'identificazione di tutti i partecipanti al raid. Ieri sono stati riconosciuti i primi minori i cui nomi sono stati trasmessi alla Procura del tribunale per i minorenni.

Al vaglio degli investigatori c'è anche l'eventuale collegamento con altri assalti accaduti nelle scorse settimane. Il primo al Calvino di Sestri Ponente e l'altro all'istituto Nautico. Nella prima scuola un gruppo di una ventina di ragazzi avrebbe provato a entrare dentro l'edificio per tre giorni, cosa che non è stata possibile grazie all'intervento di alcuni genitori e studenti universitari.

