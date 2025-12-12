Archiviazione per il compagno di Evelin Moori: la morte della 30enne fu un tragico incidente

I fatti risalgono alla notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2025. Evelin Moori Chamorro, residente al civico 39b di Salita Superiore della Noce, nel quartiere San Martino, morì dopo un volo di diversi piani nella tromba delle scale. La dinamica emerse subito come controversa: la donna era caduta dopo una lite familiare con il compagno, che aveva lasciato l'appartamento. L'uomo, difeso dagli avvocati Chiara Mariani e Luca Barontini, ha sempre sostenuto di non aver assistito direttamente alla scena, dichiarando di aver visto la compagna precipitare mentre era già quasi al portone.

L'indagine, coordinata dal pm Longo e condotta dalla squadra mobile, partì con sospetti pesanti.



Nei primi giorni successivi al decesso, l'autopsia eseguita dal medico legale Davide Bedocchi aveva rilevato più fratture rispetto a quelle inizialmente riscontrate sul posto (una alla gamba e una alle costole). Questo elemento alimentò l'ipotesi di un possibile pestaggio o di una spinta violenta: non si escludeva che la donna potesse essere stata picchiata brutalmente prima di essere scaraventata dalla balaustra.





Testimonianze raccolte dagli investigatori rafforzarono inizialmente i dubbi. Una vicina riferì di aver udito urla provenire dall'appartamento, seguite da rumori di mobili spostati. La lite sarebbe poi proseguita sul pianerottolo, culminando in un urlo e in un tonfo sordo. In casa, quella notte, oltre alla coppia, c'erano la sorella del compagno, il marito e il figlio. La madre di Evelin raccontò di litigi frequenti, motivati dalla presenza "non dichiarata" della famiglia della cognata nell'alloggio assegnato dal Comune per emergenze abitative. La 30enne, badante e unica fonte di reddito stabile, avrebbe spesso rimproverato il compagno per la gestione delle figlie.