Mamma partorisce in ambulanza assistita dagli operatori del 118

Fiocco rosa su un'ambulanza dove una giovane mamma di 23 anni ha dato alla luce la sua bimba assistita al telefono dal medico del 118. La donna, alla 37esima settimana di gravidanza, ha chiamato il 112 per contrazioni molto ravvicinate e rottura delle acque. Immediata l'attivazione dei soccorsi: ambulanza e automedica sono partite per accompagnarla verso l'ospedale di Voltri, dove la donna era già seguita per la gravidanza. La bimba aveva fretta di nascere



A Pegli però il destino ha deciso di anticipare i tempi e grazie al proverbiale intervento del dottor Manlio Valerio la bambina è nata durante il trasporto.