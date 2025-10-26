Incendio auto ad Albenga, mezzo distrutto dalle fiamme

Alle ore 12,30 una squadra dei vigili del fuoco di Albenga è intervenuta sulla strada provinciale 582 per l’incendio di un’autovettura. Le fiamme, che avevano avvolto completamente la parte anteriore del veicolo, sono state rapidamente domate dalla squadra intervenuta, supportata da un’autobotte inviata in rinforzo.

Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della polizia locale, una della polizia stradale e una dei carabinieri, per la gestione della viabilità e gli accertamenti di rito. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

