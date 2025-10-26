Lite nei vicoli di Genova, donna incinta accoltellata: è grave

Una donna incinta è stata accoltellata in piazza Santa Fede a Genova. Il fatto è avvenuto intorno alle 16,45. La vittima è una ragazza di 22 anni che è stata colpita all'addome. Immediatamente soccorsa dal personale sanitario è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Galliera.

Sul posto sono giunte due volanti della polizia che hanno ricostruito l'accaduto. Per cause ancora in fase di accertamento è scaturita una lite tra due ragazze, entrambe di 22 anni e conoscenti tra loro. Al culmine una delle due ha sferrato una coltellata alla rivale. Una terza persona, anche in questo caso una donna, è stata colpita dal lancio di una bottiglia.

Il personale sanitario ha soccorso e portato all'ospedale anche l'aggressore a causa delle ferite riportate nel corso della lite. E' stata accompagnata in ospedale anche la donna colpita dalla bottiglia. La presunta autrice dell'accoltellamento è stata identificata e il coltello posto sotto sequestro.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook