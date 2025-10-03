Tentato omicidio a Cornigliano, 20enne accoltellato dal collega in un autolavaggio

Tentato omicidio nella serata del 2 ottobre a Cornigliano dove un giovane è stato preso a coltellate alla schienda da un suo collega. L’aggressione è avvenuta in un autolavaggio della zona.

L’intervento della polizia

Intorno alle ore 20, le volanti della Questura di Genova sono intervenute in seguito a una segnalazione di aggressione. All’arrivo nell’autolavaggio, gli agenti hanno trovato la vittima, un giovane collega dell’aggressore, riversa a terra con una profonda ferita alla schiena. Accanto a lui, un grosso cutter, immediatamente sequestrato e repertato dalla Polizia Scientifica per le analisi forensi.I soccorsi del 118, prontamente allertati, hanno trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Le sue condizioni sono gravi, ma non è stato reso noto un bollettino medico aggiornato.

La dinamica dell’aggressione

Nel piazzale dell’autolavaggio, oltre alla vittima e all’aggressore, erano presenti alcuni testimoni che hanno fornito una prima ricostruzione dei fatti. I due giovani, entrambi dipendenti dell’attività, avrebbero avuto una discussione protrattasi per l’intera giornata, motivata da futili dissidi lavorativi. Al momento della chiusura, la lite è degenerata in un parcheggio adiacente al locale, culminando nell’accoltellamento. L’aggressore, un 20enne egiziano, è stato fermato sul posto dagli agenti e condotto in Questura per l’interrogatorio. Non ha opposto resistenza al momento dell’arresto.

Le indagini e il trasferimento a Marassi

Le indagini, coordinate dalla Procura di Genova, sono in corso per chiarire i dettagli dell’episodio e verificare eventuali responsabilità accessorie. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’autolavaggio e delle aree circostanti. Il cutter, principale elemento probatorio, è al vaglio della Polizia Scientifica per rilevare tracce biologiche e confermare il suo utilizzo nell’aggressione. Il 20enne è stato tradotto al carcere di Marassi, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. La Procura valuterà se formalizzare l’accusa di tentato omicidio, che potrebbe aggravarsi in base all’evoluzione delle condizioni della vittima.

