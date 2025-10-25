Lite in discoteca scatena accoltellamento a Sampierdarena, 22enne arrestato dai carabinieri

Un 22enne di origine tunisine è stato arrestato dai carabinieri di Genova poichè ritenuto responsabile di aver accoltellato un ragazzo di 27 anni, vittime di un'aggressione avvenuta questa mattina a Sampierdarena.

L'aggressione a in via Degola

I militari del Nucleo Radiomobile di Genova, durante un pattugliamento della zona, avevano notato in Via Degola dei tafferugli tra un gruppo di persone, alcune delle quali, alla vista dell’autoradio, si sono date alla fuga. Dopo essere riusciti a bloccare due uomini, i carabinieri hanno chiamato i soccorsi per un ragazzo che presentava diverse ferite da arma da taglio. Una volta trasportato all’ospedale Villa Scassi, il giovane è stato sottoposto ad intervento chirurgico e ricoverato in prognosi riservata.

Ventiduenne accusato di tentato omicidio

Secondo quanto raccolto dalle indagini dei carabinieri, la rissa sarebbe partita per un diverbio verificatosi in una discoteca del posto, forse una parola fuori posto o uno sgarro da parte del ragazzo aggredito. Grazie alla videocamere di sorveglianza, i militari sono riusciti a risalire al 22enne, ora in custodia nel carcere di Marassi. Il 22enne è accusato di tentato omicidio, fatta salva la presunzione di innocenza.