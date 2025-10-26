Danneggiava le auto parcheggiate, fermato dalla polizia rompe una gamba a un agente

Pur di non farsi identificare ha rotto una gamba a un agente di polizia. È quello che è successo tra venerdì e sabato a Savona, dove i poliziotti delle Volanti sono intervenuti per due uomini visti mentre danneggiavano le auto parcheggiate in via XX Settembre. Giunti sul posto, gli agenti hanno subito individuato e fermato due uomini di origine nordafricana ubriachi che stavano armeggiando nei pressi di una macchinetta distributrice di bevande.

Uno dei due è sembrato da subito molto agitato

Uno dei due, un uomo di 33 anni, alla vista dei poliziotti si è dimostrato da subito molto agitato e ha iniziato a inveire contro gli agenti. Condotti in Questura per le operazioni di identificazione, il trentatreenne, ha continuato a essere reticente nel collaborare tanto da rifiutare l’identificazione.

All'ennesimo rifiuto, l'uomo ha aggredito un agente

Poco dopo, all'ennesimo rifiuto, ha dato in escandescenze, aggredendo fisicamente un agente al quale ha procurato una lesione alla gamba. Trasportato in ospedale per le cure del caso, al poliziotto è stata riscontrata una frattura con una prognosi iniziale di 30 giorni.

L'uomo è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Entrambi sono stati anche segnalati per ubriachezza.

