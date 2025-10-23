Processo Cella, il pm attacca: 'Prove cristalline su Cecere e Soracco"

Per l'accusa, è stata Cecere a "massacrare" Nada in un raptus di rancore e invidia professionale – voleva il posto di segretaria e l'attenzione di Soracco, conosciuto a un corso di ballo. Il commercialista, invece, "ha mentito: è informato e sa più di quello che vuol far credere". Insieme alla madre Marisa Bacchioni – inizialmente imputata e poi stralciata dal processo per salute precaria – "si sono costruiti una realtà alternativa e nel tempo l'hanno portata avanti per conservare un minimo di credibilità sociale". Bacchioni, secondo gli inquirenti, pulì tracce di sangue nell'ingresso dello studio prima dell'arrivo della polizia, coprendo così la scena del crimine.

Il Rapporto Nascosto: Frequentazione Sminuita e Osteggiata

Il primo "tema" affrontato oggi è la conoscenza tra Cecere e Soracco, un legame "completamente nascosto agli inquirenti nel 1996 e sminuito nel 2021". Un rapporto malvisto dalla madre Bacchioni, che lo bloccò ordinando a Nada di non passare le telefonate di Cecere. A provarlo, per la pm Dotto, un mosaico di testimonianze, intercettazioni dell'epoca e recenti dopo la riapertura del caso nel 2021 (su impulso della criminologa Antonella Delfino Pesce e della famiglia della vittima). Nuovi testi, come un anziano che li vide a un pranzo il 5 maggio 1996 e una donna a un corso di ballo tra novembre 1995 e gennaio 1996, confermano incontri ravvicinati.