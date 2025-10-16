Scatta un sensore antincendio, evacuazione al Matitone

Un’evacuazione al Matitone, in via Cantore, a Genova, è scattata poco dopo le 14 di oggi pomeriggio. Tutto è nato da un sensore antincendio.

Dipendenti e personali nei giardini

Le persone all'interno sono state fatte uscire dal grattacielo e hanno atteso per precauzione nei giardini sottostanti.

Il sopralluogo delle forze dell'ordine

Non si è trattato di un’esercitazione, è stato appurato dalla polizia locale. L’allarme è scattato a causa dell’attivazione di un sensore antincendio.

