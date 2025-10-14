Processo Morandi, ecco le richieste di pena degli altri indagati

Il pm Cotugno a sinistra ha elencato le richieste di pena

Nel processo per il crollo del Ponte Morandi, gli imputati (principalmente ex dirigenti e tecnici di Autostrade e Spea) sono indagati per vari reati, tra cui omicidio colposo, falso, frode, crollo colposo.

Morandi, chiesti 18 anni e sei mesi di carcere per Castellucci. Possetti: "Ora vogliamo la condanna"

Dopo la richiesta di pena massima per l’ex top manager di Autostrade, Giovanni Castellucci, di 18 anni e sei mesi, il pm Walter Cotugno è passato a elencare e a motivare la richiesta di pene per gli altri 56 indagati.

Il magistrato ha anche chiesto condanne pesanti per gli ex numeri due e tre di Autostrade. In particolare, per Paolo Berti (ex direttore centrale operazioni Aspi) 12 anni e sei mesi e per Michele Donferri Mitelli (ex direttore centrale maintenance e investimenti esercizio Aspi) 15 anni e sei mesi. La pena più bassa è di due anni, quattro mesi e 20 giorni, ed è stata chiesta per un tecnico di Spea che fece controlli sul Morandi solo negli ultimi mesi.

Massimo Ruggeri, ingegnere civile strutturale 2 anni, 4 mesi e 20 giorni

Gabriele Camomilla, ex Direttore della Ricerca e Manutenzione di Autostrade, 14 anni

Michele Donferri Mitelli, responsabile nazionale manutenzioni Aspi, 15 anni e sei mesi

Emanuele De Angelis, Ingegnere Spea 13 anni

Mauro Malgarini, Aspi 13 anni e sei mesi

Maurizio Ceneri, ingegnere e coordinatore tecnici Spea 13 anni

Riccardo Mollo, Aspi 12 anni e 8 mesi

Paolo Berti, direttore delle Operazioni centrali, 12 anni e sei mesi

Fulvio di Taddeo, responsabile manutenzioni opere infrastrutture, 12 anni



Marco Vezil, Ingegnere Spea, 12 anni

Mauro Coletta, Mit, 10 anni

Carmine Testa, Referente per le strutture Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali - UIT Genova, 9 anni