Climber in difficoltà a Capo Noli, 54enne salvata con l'elicottero

La ferita è una donna francese
di E.P.
Elicottero in azione per recuperare una donna ferita a Capo NoliVigili del Fuoco, Guardia Costiera, Soccorso alpino insieme per il salvataggio della ragazza ferita

Era da poco passato mezzogiorno quando è arrivata la chiamata ai soccorsi: una climber si è trovata infatti in difficoltà mentre scalava una parete rocciosa a picco sul mare a Capo Noli, in provincia di Savona.

La donna, una 54enne francese, dotata di tutta l'attrezzatura del caso, stava affrontando un percorso impegnativo quando forse a causa di un passaggio più difficile ha dovuto chiedere aiuto. Visto il luogo impervio e lo strapiombo, sul posto sono accorsi la squadra dei vigili del fuoco di Finale Ligure, supportata dall’elicottero Drago con a bordo personale elisoccorritore, medico e infermiere. Sul posto è intervenuta anche la squadra di supporto con l’autoscala della sede centrale mentre via mare ha fornito supporto anche una motovedetta della Guardia Costiera di Savona, a presidio dell’area sottostante la parete.

Non è a rischio di vita

La donna è stata raggiunta, messa in sicurezza in barella e portata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in elicottero. Non si trova in condizioni critiche e non è a rischio di vita, ma ha subito un importante trauma spinale. Alle operazioni hanno collaborato il Soccorso Alpino, la Croce Bianca di Noli e la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità sulla statale Aurelia.

