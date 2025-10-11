Aggressione con machete a Davagna, colpisce il vicino di casa: 67enne in codice rosso

Paura a Davagna dove qualche minuto prima delle dieci del mattino un uomo di 40 anni ha colpito più volte il suo vicino di casa con un machete. È successo in via Mareggia, a pochi passi dalla piazzetta, dove i due risiedono in due palazzine diverse, una di fronte all’altra.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Pubblica Assistenza Molassana 501 e l’automedica Golf 3. La vittima dell’aggressione, un uomo di 67 anni, ha riportato importanti ferite alla testa: è stato soccorso e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Non risulta in pericolo di vita ma le sue condizioni sono comunque gravi.

L’aggressore è conosciuto in paese

Presenti anche i carabinieri, che hanno fermato e arrestato l’aggressore, un uomo conosciuto nel paese in quanto già protagonista di diversi episodi di violenza. Il 40enne è infatti in cura per problemi psichiatrici ma la perdita della mamma, avvenuta solo qualche mese fa, ha peggiorato la sua situazione tanto che recentemente - raccontano i testimoni - aveva aggredito una donna, violenza interrotta dal marito della vittima.

Il motivo della lite scaturita in violenza

Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato la violenza di questa mattina, quello che è certo è il rapporto difficile tra il 40enne e la famiglia della vittima: in paese tutto sapevano che l’aggressore aveva litigato più volte con il figlio del 67enne, tanto che la stessa vittima era intervenuta per cercare di trovare una soluzione ai problemi tra i due.

