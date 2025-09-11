Cronaca

Ragazzo disabile pestato dal "branco" a Sanremo, il video della brutale aggressione

Nel filmato, realizzato dall'alto probabilmente da una finestra, si vede un ragazzo indifeso colpito ripetutamente da calci e pugni, fino a quando uno degli aggressori urla: "Basta, ragazzi, è morto"
di Alessandra Boero

In quattro contro uno. Il video dell'aggressione del giovane disabile di 21 anni, accerchiato e pestato da quattro ragazzi monegaschi. Nel filmato, realizzato dall'alto probabilmente da una finestra, si vede un ragazzo indifeso colpito ripetutamente da calci e pugni, fino a quando uno degli aggressori urla: "Basta, ragazzi, è morto".

Uno dei giovani è convinto di averlo ucciso. Il 21enne di Alba, in vacanza a Ponente, è stato dimesso con 45 giorni di prognosi per frattura della mandibola, lesioni e contusioni multiple. 

Intanto nella giornata di lunedì sono stati arrestati tre dei quattro aggressori: continuano le ricerche mentre due dei tre rimangono nel carcere Valle Armea. 

