Addio al partigiano 'Moro' Elio Fossati, il cordoglio del Comune di Genova

È morto all'età di 99 anni Elio Fossati, conosciuto come il partigiano ‘Moro’. Era l'ultimo partigiano della brigata volante Severino. La Brigata Garibaldi Volante "Severino" fu una formazione partigiana attiva nella Resistenza italiana durante la Seconda Guerra Mondiale, operante principalmente nella bassa Val Bisagno e alla periferia di Genova. Costituita ai primi di settembre 1944 su incarico di Michele Campanella (nome di battaglia "Gino"), faceva parte della III Divisione Liguria "Cichero" comandata da Aldo Gastaldi "Bisagno" e si dedicava a azioni di guerriglia, sabotaggi e incursioni tra le linee nemiche.

Il cordoglio del Comune di Genova

"Con la scomparsa di Elio Fossati, Genova perde un uomo che ha incarnato la memoria viva della città, l’ultimo partigiano della brigata volante Severino, figura simbolica della Resistenza urbana genovese. Se ne va un custode della memoria di una città Medaglia d’Oro della Resistenza, un testimone diretto di un tempo in cui la libertà si è conquistata con coraggio e sacrificio". Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del partigiano Elio Fossati. Per la prima cittadina "Il suo nome di battaglia, “Moro”, ha attraversato le generazioni come segno di appartenenza e di impegno, di educazione civile, di trasmissione dei valori fondanti della nostra democrazia. Genova gli deve gratitudine, e con lei le giovani generazioni che grazie a uomini come Elio hanno potuto conoscere e riconoscere l’importanza della scelta partigiana, quella giusta».

«Alla sua famiglia, alla sezione ANPI di Struppa e a tutte le persone che gli hanno voluto bene esprimo, anche a nome dell’amministrazione comunale, il cordoglio e l’abbraccio riconoscente della nostra città" conclude Salis.