Spacciava nel cortile di casa: arrestato un 53enne

È stato arrestato un uomo trovato con dieci dosi di cocaina addosso a Santa Margherita Ligure.

I carabinieri hanno notato l'uomo, un italiano di 53 anni, già conosciuto per reati di spaccio di stupefacente, mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi della sua abitazione mentre incontrava diverse persone, che dopo essersi avvicinate si allontanavano velocemente.

In casa aveva 350 euro in contanti, bilancini di precisione e il materiale di confezionamento

I militari, a quel punto insospettiti, hanno eseguito una perquisizione grazie alla quale venivano rinvenuti dieci dosi di cocaina, circa 350€ in contanti, bilancini di precisione e tutto il materiale occorrente per il confezionamento. L’arrestato sarà processato questa mattina con rito direttissimo su disposizione della Procura della Repubblica di Genova.

