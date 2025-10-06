Cronaca

Volo salvavita dalla Sardegna a Genova per una bimba di due giorni

di redazione

Si è concluso il trasporto sanitario d'urgenza di una neonata di soli due giorni da Alghero a Genova, effettuato con un velivolo G650 dell'Aeronautica Militare. La piccola, in imminente pericolo di vita - spiega l'Aeronautica militare -, necessitava di essere trasferita d'urgenza dall'ospedale di Sassari, dove era precedentemente ricoverata, al Gaslini di Genova.

Nello specifico, la bimba ha viaggiato in una culla termica dedicata all'interno del velivolo, costantemente monitorata e assistita da un'equipe medica composta da un dottore e un infermiere.
 

Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni.

