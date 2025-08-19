Cronaca

Volo salvavita dalla Calabria a Genova per un bimbo di 5 anni in pericolo di vita

di a.p.

Volo salvavita dalla Calabria a Genova per un bambino di 5 anni in imminente pericolo di vita. Su richiesta della Prefettura di Catanzaro, un Falcon 900 è decollato dall'aeroporto di Lamezia Terme con destinazione Genova.

L'equipaggio, dopo aver imbarcato un'equipe medica specializzata e un'attrezzatura ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) presso l'aeroporto di Genova, si è diretto a Lamezia per prelevare il piccolo paziente dall'A.O.U. calabrese. Il velivolo è decollato intorno alle 15 e, dopo un volo durato circa un'ora e venti minuti, è atterrato all'aeroporto di Genova, dove l'attendeva un'ambulanza per il trasferimento d'urgenza all'Ospedale pediatrico Gaslini. 

