Bimbo investito a Genova, fermato dopo quattro giorni l'automobilista che si era dato alla fuga

di redazione

È stato rintracciato l'autista 78enne in fuga dopo aver investito sulle strisce pedonali un undicenne a Genova in via Rivarolo giovedì scorso. La polizia locale è riuscita a individuarlo grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell'incidente e alla comparazione di alcuni pezzi del veicolo rimasti sulla strada.

Il guidatore, dopo l'impatto, si era dato alla fuga, mentre il bambino è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Gaslini, dove è stato ricoverato con una prognosi di sette giorni. Il guidatore è stato dunque denunciato all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso e gli è stata immediatamente ritirata la patente, è risultato negativo all'etilometro.

