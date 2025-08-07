Investimento in piazza Terralba, anziana gravissima

Incidente in piazza Terralba a Genova. Un'anziana di 89 anni è stata investita mentre attraversava la strada. Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario che ha prestato le prime cure alla donna. La donna ha riportato gravi ferite, sarebbe in pericolo di vita.

Dopo le prime cure ricevute la ferita è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook