Cronaca

Torna alla homepage

Investimento in piazza Terralba, anziana gravissima

25 secondi di lettura
di An.De.

Incidente in piazza Terralba a Genova. Un'anziana di 89 anni è stata investita mentre attraversava la strada. Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario che ha prestato le prime cure alla donna. La donna ha riportato gravi ferite, sarebbe in pericolo di vita. 

Dopo le prime cure ricevute la ferita è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. 

 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Domenica 11 Maggio 2025

Investimento mortale a Genova, ragazza travolta e uccisa da un'auto in via Buozzi

La polizia locale ha chiuso via Buozzi per permettere i rilievi della sezione infortunistica, che ora indaga sull'accaduto
Mercoledì 29 Gennaio 2025

Investimento pedone ad Albaro, ragazzina falciata sulle strisce

Intervenuta la Croce Bianca Genovese