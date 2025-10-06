Moto tampona un furgone sul ponte San Giorgio: uomo ferito e lunghe code

Mattina di coda sulle autostrade di Genova. Intorno alle otto del mattino sul ponte San Giorgio, sulla A10, una moto guidata da un settantenne ha tamponato un furgone che viaggiava nella carreggiata verso Ventimiglia.

Ancora non è chiara la dinamica e il motivo per cui l'uomo alla guida del mezzo a due ruote sia finito contro il furgone, che a sua volta ha tamponato le due auto davanti.

Lunghe code, il motociclista trasportato in ospedale

Sul posto il 118 con ambulanza e automedica: il 70enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. La polizia stradale ha gestito il traffico che si è comunque congestionato fino alla creazione di una coda di più di tre chilometri.

