Incidente in via Perlasca, morto un motociclista di 58 anni. È la 14esima vittima a Genova

Tragedia in via Perlasca dove questa mattina un uomo è morto in un incidente stradale. Dalle prime informazioni lo schianto sarebbe avvenuto in via Perlasca, a pochi metri in linea d'aria dall'Ikea. Ancora non è chiara la dinamica, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che lo scooter sia stato tamponato dall'auto, guidata da un giovane di 25 anni che avrebbe avuto un colpo di sonno. L'uomo alla guida del mezzo a due ruote sarebbe stato schiacciato contro il guardrail e poi trascinato per più di dieci metri dal veicolo.

I soccorsi

Inutili i soccorsi del 118, intervenuti con ambulanza e automedica. Per l'uomo purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Presente anche la polizia locale che ha richiesto l'intervento della pattuglia infortunistica per i rilievi del caso. Al momento via Perlasca è chiusa nel tratto compreso tra il ponte di Cornigliano e il ponte Romero.

Il ragazzo alla guida dell'auto, ferito lievemente, è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

È la 14esima vittima in strada a Genova

Si tratta del 14esimo incidente stradale con vittime per le strade della città. L'ultima persona a perdere la vita era stata Gaetano Scimone, 82 anni, morto all'ospedale dopo aver investito un pedone fuori dalle strisce con lo scooter in via Paolo Reti, sempre a Sampierdarena.

(Notizia in aggiornamento)

