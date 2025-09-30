Nascondeva due chili di droga nell'androne del palazzo: giovane fermato dai carabinieri

I carabinieri hanno trovato quasi due chili di droga tra hashish e cocaina nascosto in un sacchetto in un anfratto nell'androne di un palazzo di Sestri Levante. È successo venerdì scorso, quando i militari hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un condominio.

Dopo il controllo i militari hanno atteso l'arrivo del giovane

A quel punto hanno deciso di effettuare un controllo all'interno del palazzo: proprio lì, nascosto in un sacco nero tra altri oggetti, hanno rinvenuto lo stupefacente. Dopo il sequestro, i militari hanno continuato a tenere sotto osservazione il posto, fino a quando hanno notato un giovane, di 20 anni, che si era recato nel condominio per recuperare la droga. Per lui è scattato quindi il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

