Cronaca

Torna alla homepage

Quindicenne vede la polizia e ingerisce la droga: fermato e portato all'ospedale

Tutto è iniziato quando gli agenti hanno notato il giovane allungare il passo
1 minuto e 6 secondi di lettura
di Au. B.

Un quindicenne è stato fermato dalla polizia mentre camminava in vico Doria, nel centro storico di Genova.

Tutto è iniziato quando gli agenti hanno notato il giovane allungare il passo 

Tutto è iniziato quando il giovane, di origine senegalese, ha visto gli agenti del commissariato di Cornigliano e ha subito allungato il passo. I poliziotti, insospettiti, lo hanno quindi fermato: a quel punto, però, il 15enne ha ingoiato qualcosa che si è poi essere scoperto essere droga. Agitato, ha tentato di spintonare gli agenti che sono riusciti comunque riusciti a bloccarlo, facendogli sputare alcuni degli involucri di crack ed eroina che aveva ancora in bocca.

Recuperati 10 grammi di crack ed eroina e due telefonini rubati 

Sono stati recuperati in tutto 10 grammi, mentre addosso al giovane sono stati trovati due smartphone, le cui schede sono risultate intestate a soggetti inesistenti e 100 euro in contanti.

Il 15enne è stato ricoverato al pronto soccorso di San Martino 

La Procura per i minorenni di Genova ha disposto che il giovane fosse tradotto presso il C.P.A. ma prima è stato accompagnato al pronto soccorso del San Martino, dov'è tutt'ora ricoverato, poiché ha ingerito un involucro di droga nel tentare di occultarla in bocca.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 13 Settembre 2025

Blitz antidroga della Polizia nel centro storico, sequestrati hashish e marijuana

La Polizia ha eseguito nella serata di ieri un servizio straordinario di controllo nel centro storico, in risposta alle segnalazioni di cittadini e associazioni riguardo al degrado causato dalla presenza di persone che si dedicano ad attività illecite, tra cui il consumo di droga. L'operazione, coor