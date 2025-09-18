Quindicenne vede la polizia e ingerisce la droga: fermato e portato all'ospedale

Un quindicenne è stato fermato dalla polizia mentre camminava in vico Doria, nel centro storico di Genova.

Tutto è iniziato quando gli agenti hanno notato il giovane allungare il passo

Tutto è iniziato quando il giovane, di origine senegalese, ha visto gli agenti del commissariato di Cornigliano e ha subito allungato il passo. I poliziotti, insospettiti, lo hanno quindi fermato: a quel punto, però, il 15enne ha ingoiato qualcosa che si è poi essere scoperto essere droga. Agitato, ha tentato di spintonare gli agenti che sono riusciti comunque riusciti a bloccarlo, facendogli sputare alcuni degli involucri di crack ed eroina che aveva ancora in bocca.

Recuperati 10 grammi di crack ed eroina e due telefonini rubati

Sono stati recuperati in tutto 10 grammi, mentre addosso al giovane sono stati trovati due smartphone, le cui schede sono risultate intestate a soggetti inesistenti e 100 euro in contanti.

Il 15enne è stato ricoverato al pronto soccorso di San Martino

La Procura per i minorenni di Genova ha disposto che il giovane fosse tradotto presso il C.P.A. ma prima è stato accompagnato al pronto soccorso del San Martino, dov'è tutt'ora ricoverato, poiché ha ingerito un involucro di droga nel tentare di occultarla in bocca.

