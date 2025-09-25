Vede i carabinieri e scappa, poi nasconde la droga negli slip: arrestato

È stato visto in via Prè mentre parlava con alcuni tossicodipendenti, ma quando ha notato le divise si è dato alla fuga.

Nell'ambito di un servizio appiedato di controllo nel centro storico, i carabinieri della Stazione di Genova Maddalena hanno fermato il giovane, di origini senegalese, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il giovane aveva inizialmente dichiarato di essere minorenne

Il giovane, che inizialmente si era dichiarato minorenne ma che da accertamenti sanitari è risultato invece avere più di 18 anni, è stato raggiunto dai militari. Subito li ha spintonati e ha tentato di opporgli resistenza: una volta bloccato e messo in sicurezza, gli operanti hanno perquisito il soggetto, trovando 14 dosi di crack all’interno della bocca, nonché altre 14 dosi della medesima sostanza occultate all’interno degli slip.

La sostanza stupefacente, del peso di circa 17 grammi, è stata sequestrata e il giovane accompagnato presso le camere di sicurezza dell’ Arma, in attesa della convalida dell’arresto.

