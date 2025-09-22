Maltempo sul Savonese, allagamenti in Val Bormida: strade chiuse, stop ai treni a San Giuseppe

Decine di interventi dei vigili del fuoco nella notte tra domenica e lunedì 22 settembre sul Savonese dove un forte temporale si è abbattuto a partire dalle dieci di ieri sera. L'allerta arancione per piogge diffuse e temporali è iniziata dalla mezzanotte e continuerà fino alle 14 di oggi su tutta la regione.

Garage e cantine allagate, decine di interventi

I pompieri di Savona sono intervenuti principalmente per allagamenti di garage e cantine, alberi e rami spezzati che hanno invaso le carreggiate e finestre portate via dal vento. Diverse le strade che risultano allagate e i corsi d'acqua che stanno superando i livelli di guardia. Il fiume Bormida a Piana Crixia ha superato il secondo livello di guardia ed è in continua crescita, mentre a Carcare il livello del fiume è salito di mezzo metro in appena cinque minuti. Allagato anche il sottopassaggio di San Giuseppe.

Strade chiuse al momento

Strada provinciale 29, nel tratto dalla casa cantoniera di Carcare sino all'incrocio con la provinciale 42 a San Giuseppe, si registrano 30 cm di acqua in strada, al momento percorribile ma con cautela. La strada provinciale 15 risulta chiusa momentaneamente al km 3 circa, appena fuori l'abitato di Carcare, a causa di albero in carreggiata.

Stop ai treni sulla linea Savona-Torino a San Giuseppe

Trenitalia segnala l'interruzione della linea ferroviaria SV-AL e SV-TO all'altezza di Cairo Montenotte, in località San Giuseppe a causa di importanti allagamenti. Si segnalano inoltre forti rallentamenti alla circolazione ferroviaria tra Finale Ligure e Pietra Ligure. Sul posto stanno già intervenendo alcune squadre di RFI per il ripristino delle linee.

A fine ottobre nel 2024 Cairo Montenotte era stata colpita da un forte temporale durato una notte intera che aveva causato l'esondazione del Bormida, nel tratto finale rispetto all'abitato di Cairo. L'acqua aveva travolto l'ospedale, così come le scuole elementari e tanti edifici privati ma anche aziende che sono sotto il piano strada. Erano stati circa 100 milioni i danni registrati.

